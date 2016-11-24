Работы PR-Info.ru

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29/12.2016 - Маркетинг и PR в 2017 году:
основные тренды с оценками перспектив
- А.Ермаков
- Публикация Ко СКБ Контур
- раздел Материалы и статьи
29/12.2016 - Как использовать психологию для стимуляции роста бизнеса - Публикация проекта
«lpgenerator» - раздел Материалы и статьи
29/12.2016 - Со& PubNews: Итоги развития печатной медиаотрасли -
Ассоциация распространителей печатной продукции проанализировала ситуацию
29/12.2016 - Со& PubNews: «СДЕЛАНО В МОСКВЕ» -Made in Moscow - Программа столичного правительства по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве».
29/12.2016 - Со& PubNews: «Интегрированные коммуникации: теория и практика связей с общественностью» - Гуманитарный факультет РГУПС выпустил учебное пособие по теории и практике PR
27/12.2016 - «Корпоративный календарь-2017»Лучшие календари страны ждут на юбилейный дсятый конкурс до 1 февраля 2017. Финальный этап 16-17 марта 2017 в Перми , рекламная группа « PR-Проект
* PR-Info.ru - информационный спонсор
27 /12.2016 - «Медиа-Менеджер России – 2017» продолжает прием заявок .
Окончание приема заявок – 31 мая 2017.
Торжественная церемония награждения победителей
6 июля 2017 , Москва
27/12.2016 - Со& PubNews: S-NOW Project : чудесный сервис по доставке снега. Как сделать поздравление по-настоящему добрым - Креативная студия ROOM 485, Группа компаний RCG
27/12.2016 - Со& PubNews: «Гуров и партнеры» на Премии «Digital Communication AWARDS». Коммуникационная группа представит сразу четыре проекта в номинациях «Digital-агентство», «Веб-сайт», «Микросайт» и «Внешние коммуникации».
27/12.2016 - Со& PubNews: «Попытка заглянуть в будущее: что будет происходить в 2018-2022 году на Ивент рынке?» - АКМР покажет будущее Ивент рынка в рамках партнерства с Евразийским Ивент Форумом 2017
и Форумом для профессионалов ивент индустрии Event LIVE с 19 по 20 января 2017