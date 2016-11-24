Работы PR-Info.ru

29/12.2016 - Маркетинг и PR в 2017 году : основные тренды с оценками перспектив - А.Ермаков - Публикация Ко СКБ Контур - раздел Материалы и статьи

29/12.2016 - Как использовать психологию для стимуляции роста бизнеса - Публикация проекта «lpgenerator» - раздел Материалы и статьи

29/12.2016 - Со& PubNews: Итоги развития печатной медиаотрасли - Ассоциация распространителей печатной продукции проанализировала ситуацию

29/12.2016 - Со& PubNews: «СДЕЛАНО В МОСКВЕ» -Made in Moscow - Программа столичного правительства по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве».

29/12.2016 - Со& PubNews: «Интегрированные коммуникации: теория и практика связей с общественностью» - Гуманитарный факультет РГУПС выпустил учебное пособие по теории и практике PR

27/12.2016 - «Корпоративный календарь-2017»Лучшие календари страны ждут на юбилейный дсятый конкурс до 1 февраля 2017. Финальный этап 16-17 марта 2017 в Перми , рекламная группа « PR-Проект * PR-Info.ru - информационный спонсор

27 /12.2016 - «Медиа-Менеджер России – 2017» продолжает прием заявок . Окончание приема заявок – 31 мая 2017. Торжественная церемония награждения победителей 6 июля 2017 , Москва

27/12.2016 - Со& PubNews: S-NOW Project : чудесный сервис по доставке снега. Как сделать поздравление по-настоящему добрым - Креативная студия ROOM 485, Группа компаний RCG

27/12.2016 - Со& PubNews: «Гуров и партнеры» на Премии «Digital Communication AWARDS». Коммуникационная группа представит сразу четыре проекта в номинациях «Digital-агентство», «Веб-сайт», «Микросайт» и «Внешние коммуникации».