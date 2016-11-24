Работы PR-Info.ru

PR-Info.ru Public Relations. Связи с общественностью в российском контексте

Главная

New Info

События

Со&Pub News

Слоганы и баннеры

Статьи и материалы

Справочник

Книжная полка

Проекты и программы

Карта сайта

Контакты
PR-Info.ru                      PR-Info.ru                            
С Новым Годом и Рождеством!

Твиттер    facebook    ЖЖ ВКонтакте 

Поделиться

Новая информация -
New Info

29/12.2016 - Маркетинг и PR в 2017 году: основные тренды с оценками перспектив - А.Ермаков - Публикация Ко СКБ Контур - раздел Материалы и статьи

29/12.2016 - Как использовать психологию для стимуляции роста бизнеса - Публикация проекта «lpgenerator» - раздел Материалы и статьи

29/12.2016 - Со& PubNews: Итоги развития печатной медиаотрасли - Ассоциация распространителей печатной продукции проанализировала ситуацию

29/12.2016 - Со& PubNews: «СДЕЛАНО В МОСКВЕ» -Made in Moscow - Программа столичного правительства по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве».

29/12.2016 - Со& PubNews: «Интегрированные коммуникации: теория и практика связей с общественностью» - Гуманитарный факультет РГУПС выпустил учебное пособие по теории и практике PR

27/12.2016 - «Корпоративный календарь-2017»Лучшие календари страны ждут на юбилейный дсятый конкурс до 1 февраля 2017. Финальный этап 16-17 марта 2017 в Перми , рекламная группа « PR-Проект * PR-Info.ru - информационный спонсор

27 /12.2016 - «Медиа-Менеджер России – 2017» продолжает прием заявок . Окончание приема заявок – 31 мая 2017. Торжественная церемония награждения победителей 6 июля 2017 , Москва

27/12.2016 - Со& PubNews: S-NOW Project : чудесный сервис по доставке снега. Как сделать поздравление по-настоящему добрым - Креативная студия ROOM 485, Группа компаний RCG

27/12.2016 - Со& PubNews: «Гуров и партнеры» на Премии «Digital Communication AWARDS». Коммуникационная группа представит сразу четыре проекта в номинациях «Digital-агентство», «Веб-сайт», «Микросайт» и «Внешние коммуникации». 

27/12.2016 - Со& PubNews: «Попытка заглянуть в будущее: что будет происходить в 2018-2022 году на Ивент рынке?»  - АКМР покажет будущее Ивент рынка в рамках партнерства с Евразийским Ивент Форумом 2017 и Форумом для профессионалов ивент индустрии Event LIVE с 19 по 20 января 2017


"Public Relations как одна из парадигм современного  социогуманитарного знания"

Психологические аспекты
Public Relations.
Психологические методы и PR -

PR- Конструктор.
Проектный и имиджевый подходы к теории и практике Public Relations


Рассылки Subscribe.Ru

Cо&Рub news: Новости компаний и изданий

Итоги развития печатной медиаотрасли Печатные СМИ продолжают оставаться важной частью медийной отрасли, а глобальные тенденции говорят об определенной перспективности этого медиа - Ассоциация распространителей печатной продукции проанализировала ситуацию   «СДЕЛАНО В МОСКВЕ» -Made in Moscow - Программа столичного правительства по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве».   «Интегрированные коммуникации: теория и практика связей с общественностью» - Гуманитарный факультет Ростовского университета путей сообщения (РГУПС) выпустил учебное пособие по теории и практике PR, основу практической части которого составили различные пресс-релизы, выпущенные на протяжении последних пяти лет «Мастерской пресс-релизов»

S-NOW Project: чудесный сервис по доставке снега. Как сделать поздравление по-настоящему добрым - Креативная студия ROOM 485, Группа компаний RCG   «Гуров и партнеры» на Премии «Digital Communication AWARDS».
Коммуникационная группа представит сразу четыре проекта в номинациях «Digital-агентство», «Веб-сайт», «Микросайт» и «Внешние коммуникации». 		  

«Попытка заглянуть в будущее: что будет происходить в 2018-2022 году на Ивент рынке?». АКМР покажет будущее Ивент рынка в рамках партнерства с Евразийским Ивент Форумом 2017 и Форумом для профессионалов ивент индустрии Event LIVE с 19 по 20 января 2017


Социальный Форум России прошел В Москве в шестой раз - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов   SEO сегодня и завтра: итоги года и тренды 2017  - Агентство performance-маркетинга Ingate 20 декабря 2016 провело бесплатный вебинар о том, что изменилось в поисковом маркетинге в уходящем году и тенденциях рынка в наступающем.   ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ Республики Беларусь ЗА 2016 ГОД . Составлен по результатам участия белорусских рекламных агентств в фестивалях рекламы в 2016 

Рунет выбрал лучшую книгу года - OZON.ru объявляет победителей в рамках собственной Премии ONLINE AWARDS.
В книжной категории победителей выбирали пользователи, голосуя за любимые произведения.

  Этап открытого голосования премии «Столичный банкет» -До 31 декабря 2016 любой желающий может отдать свой голос за наиболее интересные банкетные предложения для проведения мероприятий любого формата.    ///не дающая покоя… или ещё одни эксперты оценят «пятую точку» предположительно женского тела -Координационный совет по рекламе (КСР) при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (МСАП)

Медиааналитическое агентство Ex Libris официальный партнёр известного Всероссийского турнира по армрестлингу   «До сеанса» - Initiative запустило нестандартную интерактивную кампаниюв кинотеатрах Москвы в поддержку бренда Dove.
В рамках кампании используется инновационное рекламное решение «До сеанса» на основе технологии second screen и Wi-fi.  		  Интеллектуальный капитал в России оценили в 1 миллион рублей 1 млн. рублей вручили победителю конкурса «Интеллектуальный капиталист – 2016» в Петербурге в декабре 2016

PR-агентство Идеи&Решения вошло в число самых надежных PR-агентств России по версии платформы MediaDigger в декабре 2016     Итоги года и перспективы развития в 2017 году . 15 декабря 2016 в рамках 25-летия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоится совместное мероприятие Бизнес-форума “Стратегия-2017” и I бизнес-конгресса KM Russia.

Со&PubNews

Поддержка проекта PR-Info.ru

События

      «Правда и справедливость» - Всероссийский конкурс Фонда ОНФ. Прием работ - по 31декабря 2016, Москва   WINAWARDS «Оконная компания года-2016» - Российская профессиональная Премия индустрии светопрозрачных конструкций Подать заявку - до 25 декабря 2016 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ АПРЕЛЬ 2017, Москва * PR-Info.ru - информационный спонсор  

  Евразийский Ивент Форум (EFEA) 18-20 января 2017, Санкт-Петербург, ООО «Р-н-С»   « ФОРУМ EVENT LIVE 2017 » ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ И ИХ ЗАКАЗЧИКОВ 19-20 ЯНВАРЯ 2017,  Санкт-Петербург, ВНИЦ R&C , Event LIVE     «Digital Communication AWARDS – 2017».  Церемония награждения 21 февраля 2017 в Москве, АКМР, ИД «МедиаБизнес»  

 

“Серебряный Меркурий” Крупнейший фестиваль рекламы снова в Петербурге 1 и 2 марта 2017 Академия коммуникации и информаци

  -i–CoM = Communications + Marketing 14–15 марта 2017 в Москве, РАЭК и MarketingPeople .   «Корпоративный календарь-2017» Лучшие календари страны ждут на юбилейный десятый конкурс.  16-17 марта 2017 в Перми, рекламная группа « PR-Проект * PR-Info.ru - информационный спонсор  

 

    «Медиа-Менеджер России – 2017» продолжает прием заявок . Окончание приема заявок – 31 мая 2017. Торжественная церемония награждения победителей 6 июля 2017 , Москва  

Далее - События


 

Маркетинг и PR в 2017 году: основные тренды с оценками перспектив - А.Ермаков - Публикация Ко СКБ Контур 29/12.2016

    Как использовать психологию для стимуляции роста бизнеса - Публикация проекта «lpgenerator»

 

Итоги года: 10 скандальных рекламных и PR-кампаний 2016 года/ А.Толмачева 15/10.2016

  Как агентства и клиенты оценивают себя, друг друга и экономический кризис - Публикация проекта «Adindex.ru» 15/10.2016   29/12.2016 - Как использовать психологию для стимуляции роста бизнеса - Публикация проекта «lpgenerator» - раздел Материалы и статьи

 

Цифровой маркетинг: прошлое, настоящее, будущее Публикация Проекта «LPgenerator» 8/12.2016

  Постановочные инфоповоды звезд шоу-бизнеса, политиков и деятелей искусства -Публикация сетевого издания ««Медиастанция »1/12.2016   Рекламная война брендов фастфуда: кампании McDonald’s, Burger King, Pizza Hut и Subway - М.Федоришина 1/12.2016

 

Экономическая ситуация в стране притормозит развитие отечественного рекламного рынка в 2017 году - А.Евстигнеева - Публикация Проекта «advmarket» 24/11.2016

  Пять стратегий, которые нужны любой компании - Д.ГРИЦЕНКО -Публикация Журнала «Маркетолог» 10/11.2016   Знаменитость в рекламе: за и против Что делать и чего не делать, планируя участие звезды в рекламной кампании - Публикация портала «Research&Trends » 10/11.2016

  Как измерить эффективность блога: что измерять, как и когда? -С.Буюк - Публикация проекта « LeadUp Marketers» 3/11.2016   Праздник состоится при любом бюджете!Публикация проекта «PR Club SPb» - 27/10.2016 -   Performance-marketing в Беларуси: где мы застряли и как развиваться / Публикация проекта « marketing.by» - 27/10.2016 -

    Единый Рейтинг performance-агентств : 2016 Опубликованы результаты первого Единого Рейтинга performance marketing агентств России. - Публикация рейтингового агентства "ruward.ru"- 13/10.2016 -   Синдикация контента: 15 идей в помощь маркетологу - Публикация проекта «MadCats — безумные котики интернет-маркетинга » - 13/10.2016


Подробнее ...Материалы и статьи

Content-информация о PR в Ру-нете

Работы PR-Info.ru
"Public Relations как одна из парадигм современного  социогуманитарного знания" - Т. И.Алексеева , PR-Info.ru - опубликована в сборнике «Социогуманитарное знание в условиях трансформации общества»  

Психологические аспекты Public Relations. Психологические методы и PR - PR-Info.ru - Опубликована в кратком виде в материалах международной конференции «Массовые коммуникации: интеграция научных парадигм»

 

"PR- Конструктор. Проектный и имиджевый подходы в теории и практике Public Relations - PR-Info.ru


  Классификатор PR вирусов.111 / Шаги PR Командора - PR-Info.ru/

"PR специального назначения. Цветные метаграммы PR"PR-Info.ru

 

PR – Работа и Фантазии PR-Info.u/ Опубликована в материалах  Конференции «PR-технологии в информационном обществе»в С-Петербургском Г.ПУ

 


      Новая книга «Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети» -Ingate Digital Agency.   «PR в реальном времени» удостоился награды PROBA-IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2016. Книга М. Умарова победила в номинации «Лучшая работа по теории PR
  «PR IT-компаний: российская практика ».Новое расширенное издание книги Ф/ Гурова   Главная книга года в сфере PR — первый перевод на русский «Кристаллизации общественного мнения» Э. Бернейса   10 ЛЕТ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ  - Издательство «Икар», Москва
           
  Экспертный практикум по контекстной рекламе - Ingate Digital Agency   Книга «Корпоративные коммуникации» АКМР отмечена международной премией   Коммуникационный менеджмент и прозрачный пиар/ Московское издательство «Икар»

Проекты PR-Info

PR- Конструктор. Проектный и имиджевый подходы к теории и практике Public Relations

PR- Антивирус - Антивирус для психики

Классификатор PR вирусов 111. Шаги PR Командора

Content-информация о PR в Ру-нете

Вводная информация. Определения PR. Основные направления

Северо-западный Центр Общественного Развития
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМПАНИЙ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
"Управление успехом"
"Русская школа PR"
Определение "Паблик рилейшенз", принятое в "Русской школе PR"
Хронология и динамика развития "паблик рилеишнз" в мировом пространстве

http://www.reputation.narod.ru/pr.htm

ЧТО ТАКОЕ PUBLIC RELATIONS.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПР. ЦЕЛЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПР
2.ТЕОРИЯ ОБЩЕНИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПР
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СВЯЗЕЙ С ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
"Jiva Softare"
Доклад на тему "Public Relations"
Public Relations как деталь Российского ландшафта
Marketing.spb.ru
 Паблик рилейшнз и паблисити
Гум фак СПб ГТУ
Философский факультет МГУ

Становление политических Паблик Рилейшнз: Предпосылки, проблемы и перспективы
PR Центр "Гражданин"
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
"школа PR"
Русско-израильский сайт
"Школа Public relations и политической рекламы"
Паблик релейшанс на русском рынке : Всё, что вы хотели знать о паблик релейшанс
Adware Info
Законы формирования общественного мнения

Подробнее Пресс_клипп

Новая
инфо

События

СоNews:
Новости компаний и изданий

Материалы и обзоры

Content-информация о PR в Ру-нете

Книжная полка PR

Фото

PR-Видеология


English version;
 
   
 

Шеф - редактор PR-Info - Татьяна И. Алексеева
Адреса сайта:
http://pr-info.ru
e-mail : info@pr-info.ru
altexpress@mtu-net.ru

 

 

 

©  Copyright "AltExpress", Т. И. Алекcеева, 1999-2016